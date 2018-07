Cruzeiro e Atlético-MG vencem na despedida da 1.ª fase do Mineiro

BELO HORIZONTE - Com a primeira e a segunda colocações já garantidas, respectivamente, Cruzeiro e Atlético-MG tinham pouco em jogo na última rodada do Campeonato Mineiro. Talvez por isso, tenham se despedido desta fase da competição, neste domingo, com jogos de pouca emoção, apesar das vitórias de ambos. Nas semifinais, o Cruzeiro terá pela frente o Villa Nova, enquanto o Atlético-MG pegará o Tombense.

O Atlético-MG ainda deu um susto em sua torcida, mas conseguiu a virada sobre o Villa Nova e venceu por 2 a 1, no Mineirão. O resultado fez a equipe chegar aos 27 pontos, quatro atrás do líder Cruzeiro, que neste domingo passou pelo Tupi, em Juiz de Fora, por 2 a 0.

A equipe do técnico Cuca tomou um susto logo aos 17 minutos neste domingo, quando Max Carrasco marcou de cabeça após cruzamento de Tchô. Aos 31, no entanto, Ronaldinho deixou tudo igual depois de lindo passe de Luan. A virada saiu somente aos 36 do segundo tempo, com Rosinei, que aproveitou confusão na área para marcar.

Já o Cruzeiro teve bem menos trabalho para vencer o Tupi e abriu o placar logo aos cinco minutos com Dagoberto, que aproveitou cruzamento de Mayke, dominou e bateu forte. Também no início do segundo tempo, aos nove minutos, Egídio foi lançado, passou pelo goleiro e rolou para Borges fechar o placar.