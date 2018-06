Cruzeiro e Atlético-PR são os primeiros garantidos nas oitavas da Copa São Paulo

A terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior começou neste sábado com dois confrontos eliminatórios pela manhã. Cruzeiro e Atlético-PR confirmaram o favoritismo e se tornaram os primeiros clubes garantidos nas oitavas de final da competição.

Jogando em Franca, no estádio José Lancha Filho, Cruzeiro e Paraná empataram por 1 a 1 no tempo normal e os mineiros levaram a melhor após cobranças de pênalti. Alesson abriu o placar para o Cruzeiro ainda no início de jogo e o Paraná buscou o empate aos 43 minutos da etapa final, com Lucas.

Nas penalidades, a disputa ficou empatada até a sétima cobrança, quando Keslley, do Paraná, acertou a trave, e Raphinha converteu para manter a equipe cruzeirense viva na Copa São Paulo.

Na outra partida desta manhã, no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis, o Atlético-PR passou pelo Criciúma com uma vitória tranquila, por 3 a 0. Bruno Leite, Marcelo e Christian marcaram os gols do time paranaense.

Nas oitavas de final, o Atlético-PR enfrenta o vencedor do confronto entre Figueirense e Santos, enquanto o Cruzeiro pega quem vencer a partida entre Botafogo-SP e São Paulo.

Confira os jogos da terceira fase da Copa São Paulo neste sábado:

Atlético-PR 3 x 0 Criciúma

Paraná 1 (5) x (6) 1 Cruzeiro

Penapolense x Desportiva-PA

Desportivo Brasil-SP x Londrina

Vitória x Primavera-SP

Figueirense x Santos

Boavista-RJ x Internacional

Botafogo-SP x São Paulo