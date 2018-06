Cruzeiro e Botafogo vencem e garantem classificação à segunda fase na Copa SP

Diferente do que aconteceu um pouco mais cedo com o Fluminense, o Cruzeiro não decepcionou e garantiu a sua classificação para a segunda fase da 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira, pela terceira e última rodada da primeira fase. Outros 15 times também avançaram.

No estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro (SP), o Cruzeiro matou o jogo logo no primeiro tempo quando marcou três gols - Alesson, Marcelo e Lucas Soares - e depois só administrou o resultado. A vitória por 3 a 1 sobre a Internacional-SP fez o time mineiro chegar aos seis pontos e garantir a classificação para a segunda fase.

Graças à vitória do Velo Clube-SP sobre o River-PI por 2 a 0, na preliminar, o Botafogo-RJ já entrou em campo na Arena Capivari classificado, mas mesmo assim venceu o Capivariano-SP por 2 a 1 e terminou a primeira fase na liderança do Grupo 13, com 100% de aproveitamento. Apesar da derrota, os donos da casa também avançaram por causa do saldo de gols.

Além do Cruzeiro, outros 15 times classificaram: Elosport-SP, Coritiba, Desportiva Paraense-PA, Penapolense-SP, Figueirense, Mirassol-SP, Mogi Mirim-SP, Paraná, Desportivo Brasil-SP, Primavera-SP, Goiás, Capivariano, Guarulhos-SP, Criciúma e Bahia.

Antes deles, 36 clubes já estavam confirmados na segunda fase, são eles: Marília-SP, Guarani, Rio Branco-SP, Botafogo-PB, Vasco, Água Santa-SP, Trindade-GO, Corinthians, Ferroviária-SP, Avaí, Internacional-RS, São Paulo-SP, Botafogo-SP, América-MG, Portuguesa, Votuporanguense-SP, Atlético Paranaense, Novorizontino-SP, Santos, Penapolense-SP, Ponte Preta, Botafogo-RJ, Londrina, Ituano-SP, Vila Nova, Sport, São Carlos-SP, Audax-SP, Atlético Mineiro, São Bernardo-SP, Ceará, Taubaté-SP, Palmeiras, Santo André-SP e São Paulo-AP.

Confira os resultados desta terça-feira pela 3.ª rodada da Copa São Paulo:

Linense-SP 0 x 3 Desportiva Paraense-PA

Votuporanguense-SP 1 x 0 Atlético-PR

José Bonifácio-SP 2 x 4 Figueirense-SC

Mogi Mirim-SP 3 x 1 Tubarão-SC

Comercial-MS 2 x 2 Paraná-PR

Internacional-SP (Bebedouro) 1 x 3 Cruzeiro-MG

Capivariano-SP 1 x 2 Botafogo-RJ

Desportivo Brasil-SP 5 x 1 Paysandu-PA

Primavera-SP 1 x 0 Vitória-BA

Ituano-SP 0 x 3 Vila Nova-GO

Elosport-SP 1 x 1 Coritiba-PR

São Bernardo-SP 0 x 0 Ceará-CE

Manthiqueira-SP 0 x 2 Bahia-BA

Flamengo-SP 1 x 2 Goiás-GO

Nacional-SP 1 x 2 ABC-RN

Fernandópolis-SP 1 x 3 Criciúma-SC