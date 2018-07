Cruzeiro é confirmado para amistoso com estreantes O Cruzeiro já está confirmado para o primeiro da série de cinco amistosos que fará nos Estados Unidos, em meio à paralisação no Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. Sem contar com os lesionados Dedé e Dagoberto, o técnico Marcelo Oliveira promoverá duas estreias em suas vagas. O zagueiro Manoel e o meia-atacante Marquinhos terão suas primeiras oportunidades no novo clube.