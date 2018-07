Cruzeiro e Flu duelam por ponta; Corinthians quer reação

O time carioca busca uma recuperação e uma regularidade perdida neste segundo turno do Brasileirão. Depois de vencer Atlético Mineiro, Vitória e Avaí, de forma consecutiva, o Fluminense empatou com o lanterna Prudente e perdeu em casa para o Santos, que quase lhe custaram a liderança na rodada passada. A sorte foi que o Corinthians também foi derrotado no meio de semana.

Com um jogo a menos e na cola dos rivais está o time paulista, que quer acabar com um incômodo jejum de quatro partidas sem vencer - empates em casa contra Botafogo e Ceará e derrotas como visitante para Internacional e Atlético Mineiro. Neste domingo, o Corinthians quer aproveitar o fato de jogar no Pacaembu, onde ganhou por 11 vezes em 13 jogos, para derrotar o Atlético Goianiense, uma das equipes que está na zona de rebaixamento.

Também com o pensamento voltado ao título, só que mais interessados mesmo na conquista de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América, Botafogo e Palmeiras fazem um duelo cheio de alternativas e polêmicas no Engenhão. Na última vez em que esteve no estádio - vitória sobre o Flamengo, no último dia 25, os palmeirenses foram acusados pelos botafoguenses de terem deixado o vestiário totalmente imundo, sem condições de uso.

Já garantido na principal competição continental de clubes, o Internacional tenta a recuperação para seguir na luta pela conquista do Brasileirão. Após ser derrotado pelo Ceará, fora de casa, o clube gaúcho recebe o Atlético Mineiro, que busca surpreender o rival, em pleno Beira-Rio, para finalmente deixar a zona de rebaixamento depois de mais de dois meses.

OUTROS JOGOS - As demais três partidas da rodada envolvem times que estão na parte de baixo da tabela de classificação. Em Florianópolis, o Avaí enfrenta um motivado Flamengo, agora sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, correndo o sério risco de terminar o fim de semana entre os quatro últimos colocados.

Quem quer tentar melhorar um pouco a sua situação para sair da zona da degola é o Goiás. Em casa, o clube goiano recebe o Vitória, outro time em má fase que trocou de treinador (Antônio Lopes fará a estreia) e está muito perto da área de risco.

Por fim, Ceará e Guarani duelam em Fortaleza. Ambos estão um pouco mais distantes do bloco do desespero e não querem ver os rivais de baixo se aproximarem. Além disso, sonham com uma vaga na Copa Sul-Americana de 2011.

Confira os jogos deste domingo pela 29.ª rodada do Brasileirão:

16 horas

Cruzeiro x Fluminense - Parque do Sabiá

Corinthians x Atlético-GO - Pacaembu

Botafogo x Palmeiras - Engenhão

Avaí x Flamengo - Ressacada

Goiás x Vitória - Serra Dourada

18h30

Internacional x Atlético-MG - Beira-Rio

Ceará x Guarani - Castelão