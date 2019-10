Cruzeiro e Fluminense fazem confronto direto contra a crise no Brasileirão

Embora a situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro seja ruim, o time conta com o apoio de sua torcida para dar uma arrancada que o tire da zona de rebaixamento. A começar pelo jogo desta quarta-feira contra o Fluminense, às 21h30, no Mineirão. Já foram vendidos mais de 20 mil ingressos e a esperança no clube é que o estádio esteja lotado para empurrar a equipe rumo à vitória.

No último sábado, pouco mais de 22 mil pessoas foram ao Mineirão para ver o empate por 1 a 1 contra o Internacional. Nesta quarta, o público deverá ser maior, o que deixou o lateral-esquerdo Egídio animado. Ele acredita que a torcida terá um papel fundamental na recuperação do Cruzeiro no Brasileirão.

"A torcida vem nos apoiando. No momento, se tivermos de jogar feio para vencer, é melhor do que jogar bem e não vencer. No jogo passado, a gente saiu atrás, mas não se abateu e a torcida veio junto. E será juntos que vamos conseguir sair dessa", disse o jogador.

Assim como Thiago Neves, Dedé e Robinho, Egídio faz parte de um grupo de jogadores que ganhou vários títulos no Cruzeiro e que agora encara o outro lado da moeda. Mas ele tem absoluta certeza de que o elenco cruzeirense possui qualidade suficiente para tirar o clube da situação atual.

"Nós não vamos deixar, de jeito nenhum, isso (rebaixamento) acontecer. O Cruzeiro nunca caiu e não vai ser com a gente que vai cair. Tenho certeza disso. Não vamos deixar essa imagem do Cruzeiro, que resplandece, apagar-se na Série A", afirmou Egídio.

Em 18º na classificação do Brasileiro, com apenas 20 pontos em 23 rodadas, o Cruzeiro não sairá da zona de rebaixamento mesmo se vencer o Fluminense. Mas uma vitória vai começar a tirar o time do buraco, além de aproximá-lo dos cariocas, que estão cinco pontos à frente no campeonato.

O Cruzeiro não terá no Mineirão o lateral-direito Orejuela, que está com a seleção da Colômbia, o zagueiro Cacá e o meia Thiago Neves, ambos suspensos. Em compensação, poderá contar com a volta de Dedé e Pedro Rocha.

Marcão 'estreia' como técnico

Vivendo seu momento mais tranquilo desde o início do Campeonato Brasileiro, o Fluminense buscará nesta quarta-feira a sua terceira vitória consecutiva na competição - e a terceira desde que o ex-volante Marcão assumiu o comando da equipe.

Marcão, que era auxiliar-técnico, foi promovido a treinador interino logo após a demissão de Oswaldo de Oliveira, há duas semanas. Na condição de técnico temporário, ele comandou o time na vitória por 2 a 1 sobre os reservas do Grêmio. Na rodada seguinte, já efetivado como técnico, uma nova vitória: 1 a 0 no clássico contra o Botafogo.

Nesta quarta, Marcão comandará o Fluminense pela primeira vez fora do Rio de Janeiro e uma nova vitória deixará a equipe tricolor mais longe da zona de rebaixamento do Brasileirão - se o CSA perder para o Internacional, a diferença para o 17º colocado chegará a seis pontos, o que dará ao time das Laranjeiras um conforto que ele ainda não teve no campeonato.

O duelo com o Cruzeiro será um confronto direto na busca para escapar do rebaixamento. O time mineiro ocupa o 18º lugar da tabela e figura atualmente dentro da zona da degola. Por isso, deve jogar sob forte pressão nesta quarta.

Neste contexto, Marcão tem três problemas para o jogo contra o Cruzeiro: Digão, Caio Henrique e Allan, que não poderão atuar no Mineirão. O primeiro é jogador do clube mineiro e uma cláusula em seu contrato de empréstimo o impede de atuar nesta quarta. Caio e Allan, por sua vez, estão defendendo a seleção brasileira sub-23.

No meio da defesa, Frazan vai substituir Digão. Na lateral esquerda, Marcão vai escalar Orinho na vaga de Caio Henrique, enquanto no meio de campo o substituto de Allan será Yuri.