Cruzeiro e Guarani buscam a recuperação na Série B em duelo de jovens técnicos

Mozart Santos tem 41 anos. Daniel Paulista completou 39 anos. Em pouco tempo de carreira, os jovens treinadores já estão à frente de clubes tradicionais e com uma missão daquelas. Os ex-volantes tentarão recuperar Cruzeiro e Guarani, respectivamente, nesta quarta-feira, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Derrotado de virada pelo CSA, por 2 a 1, em Maceió, o Cruzeiro estacionou nos sete pontos, próximo da zona de rebaixamento. Já o Guarani caiu em casa diante do Coritiba (2 a 0), completou duas rodadas sem vitória e, com nove pontos, começa a ver o G4 mais longe.

Dono da pior defesa da Série B com 13 gols tomados, o Cruzeiro terá o desfalque do zagueiro Ramon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para piorar, Eduardo Brock segue lesionado e o recém-contratado Rhodolfo ainda não tem condições de jogo. Assim, Paulo, que volta de suspensão, ficará com a vaga. No ataque Rafael Sóbis e Bissoli brigam para começar jogando.

"Preciso entender o processo desses reforços. O Rhodolfo é muito difícil que consiga estrear, o Wellington Nem também não. O Jean (Victor) e Dudu acredito que não também, porque eles iniciaram a três dias o processo de readaptação. Norberto já pode jogar, ele esteve no banco diante do Vasco, mas o jogo não pediu a estreia dele", revelou Mozart, na expectativa de poder contar com os mais novos reforços do elenco. Todos feitos com sua aprovação.

Daniel Paulista tem problemas semelhantes no Guarani. Tanto é verdade que ele deve manter praticamente o mesmo time da rodada passada. Apenas Bidu volta de suspensão e entra na lateral esquerda no lugar de Eliel.

O volante Eduardo Person se recupera de uma cirurgia no joelho. O goleiro Rafael Martins, enquanto isso, se recupera de uma cirurgia na face. O goleiro Lucas França pertence ao Cruzeiro e não pode atuar. Já o zagueiro Carlão sofreu uma entorse no joelho. Por fim, Ian Carlo está com uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

"A gente tem que ter a tranquilidade, o discernimento da situação, analisar com a cabeça fria, para que a gente procure identificar os erros que estamos cometendo, para que a gente possa melhorar. Desta forma, nas próximas partidas a gente possa conquistar as vitórias, que é o que estamos esperando", explicou Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X GUARANI

CRUZEIRO - Fábio; Joseph, Paulo e Weverton; Rául Cáceres, Matheus Barbosa, Rômulo e Felipe Augusto; Bruno José, Bissoli (Rafael Sóbis) e Marcinho. Técnico: Mozart Santos.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Bruno Sávio e Régis; Julio César e Davó. Técnico: Daniel Paulista.

ÁRBITRO - Rafael Martins de Sá (RJ).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).