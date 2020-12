Cruzeiro e Ponte Preta tentam manter vivo o sonho do acesso na Série B

Ponte Preta e Cruzeiro tentarão manter vivo o distante sonho do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto direto será nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 31ª rodada.

Ao vencer o Confiança, por 2 a 1, o time paulista ficou na nona colocação, com 43 pontos, três a mais do que os mineiros e seis a menos do que o G-4, a zona de acesso à primeira divisão. O Cruzeiro não perde há seis jogos, mas empatou os últimos dois. O time de Luiz Felipe Scolari vem de 1 a 1 com o Avaí.

Na Ponte Preta, o técnico Fabinho Moreno terá a volta do meio-campista Vinícius Zanocelo, que estava com a seleção brasileira sub-20. Apesar do mistério do treinador, ele deverá ser titular. "O Zanocelo se apresenta agora, com certeza é um dos valores do nosso time, está à disposição, assim como temos o Bruno (Reis) e o Barreto para a posição, o Igor Maduro. São as opções que a gente tem", disse Fabinho.

Se Zanocelo volta, o time paulista não terá os volantes Dawhan e Luis Oyama, além dos atacantes Pedrinho e João Veras, que testaram positivo para a covid-19. O zagueiro Wellington Carvalho, o volante Neto Moura e o meia Luan Dias, suspensos, também estão fora. O zagueiro Ruan Renato e o atacante Bruno Rodrigues, por outro lado, voltam de suspensão.

No Cruzeiro, o goleiro Fábio e o atacante Rafael Sóbis receberam o terceiro cartão amarelo na rodada passada e serão importantes desfalques. Lucas França assumirá a posição no gol, enquanto Arthur Caíke será titular no ataque. Marcelo Moreno e Thiago correm por fora. Na lateral esquerda, Patrick Brey voltará para o banco de reservas. Matheus Pereira, que cumpriu suspensão, será titular.