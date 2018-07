Cruzeiro é recepcionado com festa da torcida em BH Com ampla vantagem na liderança do Brasileirão, o time do Cruzeiro foi recepcionado com festa dos seus torcedores no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira. A delegação desembarcou na capital mineira após vencer o Internacional por 2 a 1, em Novo Hamburgo (RS), no domingo.