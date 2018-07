'Cruzeiro é time a ser batido', diz Wellington Paulista

"Estamos com a cabeça no lugar, sabemos que ainda não ganhamos nada. Temos que continuar assim, com os pés no chão. É difícil chegar na liderança, mas quando chegamos lá, é muito mais difícil ficar lá em cima, porque agora o Cruzeiro é o time a ser batido. Temos que continuar com os pés no chão, sabendo que teremos jogos cada vez mais complicados. Todos estão olhando para nós com outros olhos, então temos que fazer grandes jogos para sairmos com a vitória sempre", declarou, em entrevista ao site do clube.

O próprio Wellington Paulista vive grande fase nesta temporada, na qual já marcou 22 vezes. Em 2008, quando ainda defendia o Botafogo, ele teve seu melhor ano, anotando 29 gols. Mesmo com a proximidade da marca, o atacante evita estipular metas e prefere não fazer promessas.

"É bacana, mas deixo claro que eu não estipulei meta. A imprensa que vai contando, até porque da última vez que estipulei meta eu caí do cavalo, fiz só cinco gols (risos). Mas é bom, o ano está sendo muito bom para mim e espero que continue assim até o final", comentou.

Para manter o Cruzeiro nas primeiras colocações, Leandro Guerreiro pediu evolução. "Temos que continuar. Sei que o Roth vem montando uma equipe e, como ele fala, e nós sabemos, a equipe ainda não está 100%, tem muita coisa para acertar. Temos que manter a humildade e o trabalho da maneira que está acontecendo. Eu estou vivendo um bom momento nesses últimos jogos, mas sei que tenho que matar um leão por jogo. Vamos assim, sempre com confiança para buscar honrar essa camisa", apontou o volante.

RENOVAÇÃO - Nesta segunda-feira o Cruzeiro anunciou a renovação contratual tanto de Wellington Paulista quando de Leandro Guerreiro. Os dois jogadores firmaram vínculo com o clube celeste até dezembro de 2013. O contrato do atacante celeste chegaria ao final em setembro de 2012, enquanto o do volante se encerraria no fim deste ano.

O Cruzeiro fez também novos contratos com os jovens Élber (meia) e Lucas Silva (volante). Ambos assinaram com o clube por mais cinco anos.