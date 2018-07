Cruzeiro e Vitória têm novidades para a volta do Brasileirão

"Venho trabalhando bem, com a cabeça erguida, respeitando todos os meus companheiros, mas estou aqui em busca do meu espaço", disse o atacante. E na partida da 10.ª rodada do Brasileirão, marcada para as 21 horas, Marquinhos pode fazer a dupla de ataque com Marcelo Moreno, que também atuou pelo clube baiano. "A gente atuou na base do Vitória. E sabe da responsabilidade que tem aqui", declarou o reforço.

Pelos lados do Vitória, os volantes Richarlyson, ex-Atlético Mineiro, e Adriano, ex-Grêmio, contratados durante a pausa do Brasileirão para a realização da Copa do Mundo, devem ser as novidades da equipe no retorno da competição.

Os jogadores treinaram no time titular e devem ocupar as vagas no meio de campo deixadas pelo volante Neto Coruja e pelo lateral-esquerdo Juan, que vinha sendo improvisado como meia. Ambos ainda se recuperam de lesões musculares sofridas antes da pausa do campeonato.

Richarlyson admite o favoritismo do Cruzeiro na partida, mas se diz esperançoso com os trabalhos feitos pela equipe durante o recesso do Brasileirão. "A gente fez um bom trabalho para melhorar no campeonato", avaliou. "Se tivermos tranquilidade e inteligência (na partida contra o Cruzeiro), podemos surpreender".

O técnico Jorginho concorda com a análise do jogador e cobra mais dedicação dos jogadores para o time deixar as últimas posições da competição - com 7 pontos, a equipe começou a rodada dentro da zona de rebaixamento. "Vamos mostrar empenho e tentar explorar os erros deles", prometeu. "Não só o Cruzeiro, mas qualquer adversário vai ter de suar muito para vencer o Vitória". CASO WILLIAM