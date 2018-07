Cruzeiro efetiva Deivid como técnico e Pedrinho de auxiliar

A diretoria do Cruzeiro oficializou nesta quinta-feira o ex-jogador Deivid como novo treinador da equipe. Até então auxiliar técnico, ele agora foi promovido ao cargo de treinador para a temporada de 2016, sucedendo Mano Menezes, que deixou o clube após o Campeonato Brasileiro para assumir o Shandong Luneng, da China.

Essa será a primeira vez que Deivid vai comandar um time. Após deixar os gramados, o ex-jogador realizou estágios na seleção brasileira olímpica com o técnico Alexandre Gallo, no Vitória com Carlos Amadeu, no Internacional com Abel Braga e no Avaí com Geninho.

Além disso, Deivid compôs a comissão técnica do Flamengo e do Cruzeiro, ambas inicialmente como auxiliar de Vanderlei Luxemburgo. Após a saída do treinador durante o último Campeonato Brasileiro, o ex-jogador inclusive dirigiu o time em um compromisso, uma vitória sobre a Ponte Preta, depois voltando a trabalhar como auxiliar.

Agora, a diretoria do Cruzeiro optou por efetivar Deivid, também apostando na boa aceitação do agora técnico no elenco. Agora tentará repetir no banco de reservas o sucesso que teve no próprio Cruzeiro como jogador, em 2003, quando faturou os títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro.

Além de Deivid como treinador, o Cruzeiro terá outras novidades na sua comissão técnica. O clube mineiro comunicou que o ex-jogador Pedrinho, com passagens por Palmeiras e Vasco, será auxiliar técnico. Além disso, o clube também contratou o preparador físico Alexandre Lopes.