Cruzeiro embarca com apoio de torcedores para final da Copa do Brasil

Belo Horizonte - A delegação do Cruzeiro embarcou com festa da torcida, na tarde desta terça-feira, para a decisão da Copa do Brasil. Cerca de 300 torcedores estiveram do lado de fora do Aeroporto de Confins e embalaram os jogadores na véspera da segunda partida da final contra o Corinthians, quarta-feira às 21h45, em Itaquera.

Os torcedores se reuniram na frente do aeroporto e entoaram cantos típicos das organizadas, além do hino oficial do clube, enquanto o ônibus cruzeirense não chegava. Quando isso aconteceu, os nomes de Mano Menezes, Fábio, Dedé e Thiago Neves foram os mais gritados.

Algumas crianças conseguiram escapar do esquema de segurança e tiveram contato som seus ídolos. Os jogadores não pararam para entrevistas, mas acenaram bastante para a torcida e se mostraram animados com a manifestação de carinho.

O Cruzeiro está a um empate do segundo título seguido da Copa do Brasil, que seria o sexto no total. Na partida de ida, no Mineirão, a equipe derrotou o Corinthians por 1 a 0. Como não há critério de desempate para gol fora de casa, qualquer vitória corintiana por um gol de diferença levará a disputa para os pênaltis.

Sem o lateral-esquerdo Egídio, suspenso, Mano tem apenas uma dúvida para escalar o Cruzeiro. A tendência é que ele leve a equipe a campo com: Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Lucas Romero (Marcelo Hermes); Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Barcos.