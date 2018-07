Cruzeiro embarca para fazer intertemporada nos EUA

O técnico Marcelo Oliveira está levando 24 jogadores para os Estados Unidos. E destacou a importância da viagem para o Cruzeiro. "Vai ser importante para o time ter a experiência profissional de jogar contra clubes de escolas diferentes, como a mexicana e a norte-americana. A intertemporada também nos dará a possibilidade de melhorarmos o condicionamento de alguns jogadores que estão retornando e apurar a daqueles que vinham jogando com regularidade", explicou.

Apesar de servir como uma preparação para a retomada do Brasileirão - o Cruzeiro volta a jogar no dia 6 de julho, contra a Portuguesa, pelo campeonato nacional -, Marcelo Oliveira já avisou que o objetivo é ganhar os dois amistosos nos Estados Unidos. "Eu gosto de conviver com vitórias em todas as circunstâncias, então vamos cobrar que a equipe vença lá, principalmente com bom rendimento. Queremos que o time se recomponha rápido, marque bem, que tenha envolvimento com a bola, mantendo a posse e imprimindo velocidade quando necessário", disse o treinador.