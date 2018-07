Cruzeiro empata com Guarani e vê Atlético-MG encostar

O resultado levou o Cruzeiro aos sete pontos, um a mais que o Atlético-MG. Vale lembrar que os dois rivais são os únicos times a terem disputado três partidas na competição. Os cruzeirenses folgam no próximo final de semana e só voltam a campo pelo estadual no dia 2 de março, diante da Tombense, no Mineirão, às 17 horas. Já o Guarani, oitavo colocado, com dois pontos, joga no próximo domingo contra o Villa Nova.

A expectativa antes da partida era para a estreia de Diego Souza e a primeira participação de Dagoberto como titular do Cruzeiro. Ambos, no entanto, estavam em noite pouco inspirada e não levaram muito perigo ao gol do Guarani. Quem apareceu e foi a principal peça cruzeirense foi o meia Éverton Ribeiro. Em duas oportunidades ele exigiu grandes defesas do goleiro Leandro, que garantiu o 0 a 0 no placar.