Cruzeiro empata com o Vitória e amplia jejum no Brasileirão

Não foi desta vez que o Cruzeiro voltou a ganhar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time mineiro fez dois tempos distintos e empatou por 1 a 1 com o Vitória, no Barradão, em Salvador, em duelo da 17.ª rodada. Neilton marcou para os baianos e o zagueiro Manoel fez de cabeça o gol que igualou o placar.

+Sem Fábio e Dedé, Cruzeiro aposta em Raniel para se reabilitar no Brasileirão

+ Titular de time misto na Bahia, goleiro Rafael vê Cruzeiro focado no Brasileirão

Este foi o terceiro jogo seguido sem vitória do Cruzeiro no torneio nacional. Nas duas rodadas anteriores, o time do técnico Mano Menezes foi batido por Corinthians e São Paulo, ambas as vezes por 2 a 0. Com o resultado, a equipe mineira, com 25 pontos, não consegue decolar na tabela e fica cada vez mais distante do grupo da frente - está a dez pontos do São Paulo, novo líder da competição.

Já o Vitória, em sua primeira partida sem o técnico Vagner Mancini, demitido na última semana após a goleada sofrida para o Atlético Paranaense, fica com 19 pontos e ainda flerta com a zona de rebaixamento.

Em campo, o resultado foi justo. O Cruzeiro foi superior na primeira etapa e o time baiano voltou melhor no segundo tempo, etapa em que saíram os dois gols da partida. Os goleiros Rafael e Ronaldo trabalharam bastante e evitaram mais gols no Barradão.

O próximo desafio do Cruzeiro será pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O time mineiro enfrenta o Flamengo, quarta-feira, às 21h45 no Maracanã. O Flamengo também será o adversário na próxima rodada do Brasileirão, no domingo, às 16 horas, em novo duelo no Maracanã. O Vitória, por sua vez, descansa no meio de semana e encara o Grêmio, em Porto Alegre, às 19 horas, também no domingo.

O JOGO - Com o rodízio mantido pelo técnico Mano Menezes, o Cruzeiro, mesmo protegido com três volantes em campo, foi visivelmente superior ao Vitória na primeira etapa. O trio ofensivo formado por Mancuello, Rafael Sóbis e David deu trabalho para a defesa adversária.

Mancuello ficou responsável por armar a equipe e fez bem sua função. Ele participou dos principais lances de perigo e assistiu Sóbis no melhor lance do primeiro tempo, aos 26 minutos, quando o atacante acertou a trave em finalização de fora da área. O meia também teve a chance de marcar em falta que o goleiro Ronaldo falhou, deixando a bola nos pés de Bruno Silva, que foi bloqueado por Aderllan na sequência.

Ronaldo, aliás, também foi um personagem importante nos 45 minutos iniciais. O goleiro cometeu suas falhas mas foi determinante para manter o placar zerado, com boas defesas, como a intervenção em falta cobrada por Sóbis no canto direito.

Acuado na primeira parte, o Vitória voltou com outra postura na etapa complementar. João Burse, auxiliar que comanda o time interinamente, abriu mão de um dos três volantes, e colocou o jovem Erick no lugar de Marcelo Meli. A alteração foi essencial para a melhora da equipe baiana, que teve três oportunidades claras de abrir o placar.

Na primeira, a mais inacreditável delas, o goleiro Rafael espalmou chute de Yago nos pés de Neilton, que dentro da pequena área chutou na trave, para a incredulidade dos torcedores localizados atrás do gol do Barradão. O goleiro cruzeirense ainda espalmou outros dois chutes perigosos de Erick e Bou.

No entanto, Rafael nada pôde fazer quando Neilton avançou pela direita e foi derrubado por Murilo dentro da área. Na cobrança, o atacante deslocou o goleiro para abrir o placar no Barradão aos 26 minutos, colocando, àquela altura, justiça no placar.

Insatisfeito com o que estava vendo, Mano colocou Arrascaeta, Rafinha e Raniel em campo. O time melhorou e chegou ao gol de empate quatro minutos depois. Arrascaeta cobrou falta lateral na cabeça de Manoel, que deu um desvio leve, mas suficiente para acertar o gol.

Na parte derradeira da partida, Wallyson obrigou Rafael a fazer outra grande defesa. Depois, Manoel voltou a balançar as redes, mas o árbitro anulou o lance, apontando falta na jogada e mantendo o empate no placar.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 1 X 1 CRUZEIRO

VITÓRIA - Ronaldo; Jeferson, Aderllan, Ruan Renato e Bryan; Marcelo Meli (Erick), Fillipe Soutto, Arouca, Neilton (Wallysson) e Yago (Lucas Fernandes); Walter Bou. Técnico: João Burse (interino).

CRUZEIRO - Rafael; Ezequiel, Manoel, Murilo e Marcelo Hermes; Ariel Cabral, Bruno Silva (Rafinha), Lucas Romero e Mancuello; Rafael Sóbis (Arrascaeta) e David (Raniel). Técnico Mano Menezes.

GOLS - Neilton, aos 26, e Manoel, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Meli, Arouca (Vitória); David, Murilo, Bruno Silva, Marcelo Hermes e Arrascaeta. (Cruzeiro).

RENDA - R$ 86.183,00.

PÚBLICO - 7.193 pagantes (7.771 no total).

LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador (BA).