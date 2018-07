Cruzeiro empata com Sport e pode ver vantagem diminuir

O Cruzeiro não conseguiu superar a forte marcação do Sport e ficou no empate sem gols, neste sábado, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder isolado, agora com 53 pontos, o time mineiro pode ver a sua tranquila vantagem cair neste domingo. O Internacional, vice-líder com 8 pontos a menos, joga em casa contra o Coritiba.

Para dar um pouco mais de emoção ao campeonato, o próximo compromisso do Cruzeiro pelo Brasileirão, na 26.ª rodada, será justamente contra os gaúchos, no próximo sábado, às 18h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Antes, porém, o clube mineiro recebe o ABC nesta quarta-feira, às 19h30, na rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Ao clube pernambucano fica o alento de conseguir parar o considerado melhor time do Brasil. Com o ponto conquistado, o Sport chega aos 36 e permanece na oitava colocação, distante tanto do G4 - grupo dos que se classificam à próxima Copa Libertadores - como da zona de rebaixamento. No próximo sábado, às 18h30, enfrenta o Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo.

O JOGO - A proposta do Sport era, primeiro, não deixar o Cruzeiro jogar. Desde o início, o técnico Eduardo Baptista armou uma forte marcação e colocou apenas Neto Baiano no ataque. Este esquema deu certo até o final do primeiro tempo, quando o clube mineiro conseguiu algumas chances de gol. Um em um chute de Nilton, aos 40 minutos, e outro com Everton Ribeiro, aos 46, que Magrão defendeu.

Na segunda etapa, o nível técnico da partida caiu e o duelo ficou muito amarrado. Foram poucas oportunidades de gol e, com desgaste físico causado pela sequência de jogos, o técnico Marcelo Oliveira foi obrigado a fazer alterações, fazendo com que o Cruzeiro caísse de produção. Assim, o 0 a 0 ficou de bom tamanho.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 x 0 CRUZEIRO

SPORT - Magrão; Patric, Henrique Mattos, Durval e Renê; Rithely, Wendel (Willian), Ibson (Augusto) e Diego Souza; Felipe Azevedo e Neto Baiano (Danilo). Técnico: Eduardo Baptista.

CRUZEIRO - Fábio; Mayke, Dedé, Manoel e Egidio; Henrique (Nilton), Lucas Silva, Everton Ribeiro (Marlone) e Ricardo Goulart; Marquinhos e Marcelo Moreno (Dagoberto). Técnico: Marcelo Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Wendel e Augusto (Sport); Mayke (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).