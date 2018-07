Cruzeiro empresta Anselmo Ramón para time da China

De acordo com o Cruzeiro, Anselmo Ramon já até já se apresentou ao clube asiático na Turquia, onde o Hangzhou Greentown realiza um período de pré-temporada. Na conquista do Brasileirão do ano passado, o atacante de 25 anos participou de apenas oito partidas, contribuindo com um único gol.

Com a chegada de Marcelo Moreno, ele perdeu ainda mais espaço no elenco celeste e chegou a ser cogitado no Palmeiras. Sem Anselmo e Vinicius Araújo, que foi para o Valencia, o Cruzeiro tem seis atacantes à disposição do técnico Marcelo Oliveira: Dagoberto, Willian, Martinuccio, Luan, Borges e Marcelo Moreno. Ricardo Goulart e Julio Baptista ainda podem jogar improvisados em caso de uma necessidade.