Cruzeiro empresta Ariel Cabral ao Goiás até o final do Brasileirão

O volante Ariel Cabral não faz mais parte do elenco do Cruzeiro. Nesta quarta-feira, o clube mineiro confirmou o empréstimo do meio-campista argentino para o Goiás. O jogador vai permanecer na equipe goiana até o encerramento do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021.

Com 188 jogos disputados pelo Cruzeiro, Cabral é, ao lado do uruguaio Arrascaeta, o estrangeiro que mais vezes atuou pelo clube. Ele estava no time mineiro desde agosto de 2015, tendo contrato válido até dezembro do próximo ano. Pelo Cruzeiro, Cabral marcou quatro gols e conquistou quatro títulos: venceu a Copa do Brasil em 2017 e 2018, além de ter faturado o Estadual em 2018 e 2019.

Cabral, de 33 anos, vai reencontrar no Goiás o técnico Enderson Moreira, que dirigiu recentemente o clube mineiro, tendo sido demitido em 8 de setembro. Lá, ele se juntará a outros cinco jogadores estrangeiros. São eles: o também argentino Keko, o uruguaio Pintado, o peruano Quevedo, o chileno Jara e o colombiano Sebastián Salazar.

Na lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos, o Goiás está se movimentando no mercado em busca de reforços para iniciar uma reação. Os próximos reforços a serem anunciados pelo clube devem ser o volante Gustavo Blanco, hoje no Atlético Mineiro, e o atacante Fernandão, ex-Goiás.