Cruzeiro empresta atacante Rafael Silva para time de Dubai

O Cruzeiro acertou nesta segunda-feira o empréstimo do atacante Rafael Silva para o Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos. O atleta já passou por exames médicos e pouco com a camisa do novo time, de Dubai. A duração do empréstimo não foi informada, mas tende a ser de seis meses.

Rafael Silva foi contratado pelo Cruzeiro no fim do ano passado, depois de se destacar fazendo gols importantes pelo Vasco, especialmente em clássicos. No time celeste, garantiu a vitória sobre o Atlético-MG no clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro, mas não encantou.

Até ser emprestado ao Figueirense, em julho, marcou só cinco gols. No time de Santa Catarina, também não conseguiu se firmar, anotando um gol, apenas, no Campeonato Brasileiro.

Mesmo assim, ele estava na mira do Náutico. O acerto com os pernambucanos chegaram perto de fechar negócio, mas Rafael acabou optando pela melhor proposta financeira dos árabes. No Hatta, vai encontrar o atacante Samuel, ex-Fluminense.