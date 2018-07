Cruzeiro empresta Breno Lopes ao Fluminense e compra meia do Náutico

Breno Lopes foi contratado no segundo semestre do ano passado junto ao Paraná e só fez um jogo oficial pelo Cruzeiro. Nesta temporada, já não vinha sendo utilizado por Marcelo Oliveira e perdeu espaço com a chegada de Fabrício (ex-Inter). Nos últimos dias, a diretoria celeste já havia liberado Gilson para a Ponte Preta e Diego Renan para o Vitórias. Todos jogam na lateral esquerda.

Já a compra de Marcos Vinicius foi confirmada pelo Náutico. De acordo com os pernambucanos, o Cruzeiro comprou 50% dos direitos econômicos do meia por R$ 900 mil. Outros 30% seguem com o Náutico, com o restante pertencendo a um empresário não revelado. O garoto, de 20 anos, chegou à Toca da Raposa no início do ano e agradou ao técnico Marcelo Oliveira.

ELLER - No mesmo dia que anunciou a venda da sua principal revelação nos últimos anos, o Náutico apresentou o zagueiro Fabiano Eller. Aos 37 anos, o defensor bicampeão da Libertadores com o Internacional estava jogando no Red Bull Brasil.

Desde que deixou o Inter, em 2010, ele só jogou uma vez uma divisão do Campeonato Brasileiro, participando da Série D de 2012, no Brasil de Pelotas. Pelo Náutico, disputará a Série B.