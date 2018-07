Cruzeiro encara desafio no Mineirão para conseguir vaga na Libertadores

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro depende só de suas forças para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores, mas está numa situação difícil. Para se classificar sem depender do outro resultado do Grupo 5 - Defensor x Universidad de Chile, que acontece simultaneamente -, o time mineiro precisa vencer o já eliminado Real Garcilaso, nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, no Mineirão, por pelo menos dois gols de diferença.

O atual campeão brasileiro entra na última rodada como terceiro colocado do Grupo 5, com sete pontos. O líder é o Defensor, com 10 pontos, enquanto a Universidad de Chile está em segundo lugar, com nove. Se vencer o lanterna Real Garcilaso por dois gols de diferença, o Cruzeiro ficaria com uma das duas vagas da chave, já considerando qualquer resultado que pode acontecer no jogo entre os dois rivais no Uruguai.

Para o jogo decisivo, o técnico Marcelo Oliveira perdeu um titular importante: o experiente lateral-direito Ceará, de 33 anos, que foi vetado pelos médicos por causa do cansaço muscular. Em seu lugar vai entrar o garoto Mayke. "Todos os jogos são de gente grande, mas esse é muito importante. Acho que não importa a idade. Todos os torcedores, jogadores e a comissão técnica estão mostrando que confiam em mim. Dentro de campo vou procurar honrar a camisa do Cruzeiro e dar o meu máximo", avisou o jogador de apenas 21 anos.

Além de Ceará, o Cruzeiro não poderá contar com o volante Nilton e o lateral-esquerdo Samudio, que serão substituídos por Henrique e Egídio. Em compensação, o atacante Dagoberto foi relacionado por Marcelo Oliveira, após ter sido desfalque no clássico de domingo contra o Atlético-MG - também com cansaço muscular -, e pode começar como titular. Se ele entrar, Willian fica como opção no banco de reservas.