Cruzeiro encara difícil missão no Paraguai para avançar na Libertadores

ASSUNÇÃO - Uma verdadeira decisão é aguardada pelo Cruzeiro nesta quarta-feira. Às 22 horas (de Brasília), no estádio General Pablo Rojas, mais conhecido como "La Olla", em Assunção, o atual campeão brasileiro terá pela frente o Cerro Porteño com a missão de ganhar ou empatar por dois ou mais gols para avançar às quartas de final da Copa Libertadores.

Na partida de ida, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, há duas semanas, o Cruzeiro sofreu para conseguir o empate por 1 a 1 - marcou o seu gol, com o atacante William, nos acréscimos do segundo tempo. Agora, um 0 a 0 dá a vaga ao Cerro Porteño, que terá o apoio de mais de 25 mil pessoas em seu apertado estádio na capital do Paraguai. Uma nova igualdade por um gol levará a decisão para a disputa por pênaltis.

A novidade da equipe comandada pelo técnico Marcelo Oliveira pode ser a volta do atacante Dagoberto, recuperado de uma lesão na coxa direita, no lugar de William. Os dois, junto com Julio Baptista, Borges e Luan, são as opções para o ataque do Cruzeiro. O boliviano Marcelo Moreno não viajou para Assunção.

Neste duelo de volta contra o Cerro Porteño, o Cruzeiro poderá contar com força total à disposição. O volante Nilton, que cumpriu três jogos de suspensão imposta pela Conmebol, está liberado para voltar ao time, mas a tendência é a de que Henrique seja mantido como titular.