Cruzeiro encara Figueirense para fugir das últimas colocações no Brasileirão

O time mineiro vem de dois empates e uma vitória e tentará manter a série invicta para reagir e sair do grupo da degola. Para a partida, o técnico Mano Menezes abriu mão do mistério e confirmou a formação titular.

O volante argentino Lucas Romero, apesar de ter ficado fora das atividades durante a semana, foi confirmado entre os titulares. Com isso, Marciel começará na reserva. "Quando senti que ele estava bem, até mesmo conversando com o jogador, coloquei-o na equipe. Minha ideia é começar com ele", confirmou o treinador.

Outra novidade na equipe será a entrada do goleiro Lucas França na vaga de Fábio, que se machucou e só voltará ao time na próxima temporada. O restante dos titulares é o mesmo do empate contra o Coritiba em 2 a 2. Arrascaeta e Robinho cuidarão da armação das jogadas com Rafael Sóbis e Ábila no ataque.