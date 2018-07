Cruzeiro encara Ipatinga preocupado com Libertadores O Cruzeiro visita o Ipatinga neste domingo, às 16 horas, no Estádio Ipatingão, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro. Apesar do jogo decisivo, as atenções cruzeirenses estão divididas com a preparação para o confronto com o Colo Colo, quinta-feira, no Chile, pela Libertadores.