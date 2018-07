Cruzeiro encara o Atlético-PR para encerrar sequência negativa no Brasileirão

O Cruzeiro encara o Atlético Paranaense neste domingo, às 17 horas, com a intenção de interromper a série de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e é válida pela 32.ª rodada da competição.

Ao longo da semana, o time mineiro precisou justificar uma eventual mala branca que teria recebido do Corinthians para derrotar o Palmeiras na rodada anterior. A partida no estádio Allianz Parque, em São Paulo, terminou empatada em 2 a 2. Os jogadores, comissão técnica e diretoria negaram qualquer benefício.

O Cruzeiro, por já ter ganhado a Copa do Brasil, está garantido na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano e por isso não teria mais pretensões no Brasileirão. O técnico Mano Menezes acredita que o título conquistado tenha desconcentrado um pouco os seus jogadores e por isso as duas derrotas e um empate nos últimos três jogos.

"Perdemos a concentração algumas vezes, mas contra o Palmeiras já recuperamos e fizemos um bom jogo. Tem de ser assim até o fim. Se você ficar em um nível abaixo, vai ser superado. Vamos procurar retomar algumas coisas importantes, definindo a equipe com ausências e retorno para retomar o caminho com vitórias em casa. Chegamos no nosso melhor momento na reta final do ano. Só por isso pudemos manter o rendimento. Você está mais confiante com a conquista, dá uma tranquilidade maior", comentou o treinador.

Para a partida, a única novidade em relação ao jogo contra o Palmeiras deve ser a entrada do atacante Robinho na vaga de Rafael Marques. O zagueiro Murilo, que sentiu um desconforto muscular na partida anterior, treinou normalmente nos últimos dias e vai para o jogo. Já o meia Alisson se recuperou, mas ainda deve ser poupado.