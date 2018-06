Cruzeiro encara o Ceará em início de sequência 'favorável' no Brasileirão

O Cruzeiro viaja a Fortaleza para enfrentar o Ceará às 19 horas deste domingo, no Castelão, no primeiro dos quatro compromissos do time antes da parada para a Copa do Mundo, todos contra equipes da metade de baixo da tabela neste momento. Se mantiver a boa fase, o time mineiro pode subir ainda mais na classificação do Campeonato Brasileiro, após somar 13 pontos nas oito rodadas iniciais.

Depois de enfrentar o Ceará, o Cruzeiro vai jogar contra o Vasco no Mineirão, a Chapecoense na Arena Condá, e o Paraná, em Belo Horizonte. O time mineiro vem de duas vitórias seguidas, contra o Santos, como visitante, e o Palmeiras, fora de casa.

O pilar da campanha do time treinado por Mano Menezes tem sido o sistema defensivo, o menos vazado do Brasileirão até aqui - o Cruzeiro sofreu só três gols, mesmo número do Grêmio. O ataque, porém, tem sido econômico, com apenas cinco tentos anotados, melhor apenas que os dois últimos colocados, Ceará e Paraná.

O treinador confirmou a ausência do volante Henrique e pode também ter o desfalque de Lucas Silva no meio de campo. Suspenso, Robinho é outro desfalque certo, por isso Mano terá de quebrar a cabeça para montar esse setor da equipe, que já não tem o uruguaio Arrascaeta, convocado para a Copa do Mundo.

Uma possibilidade avaliada pelo técnico é a de escalar Bruno Silva como titular e utilizar Lucas Romero de novo como volante - o argentino e Rafael Sóbis completaram cem jogos pelo clube na última quarta-feira, contra o Palmeiras.