Cruzeiro encara o Flamengo para interromper série negativa e se afastar da degola

O Cruzeiro visita o Flamengo neste domingo, às 16 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 27.ª rodada, com o objetivo de interromper a sequência de três partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro.

O time mineiro vem de duas derrotas e um empate na competição, resultados que o deixou a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. Atualmente, soma 30 contra 28 do Figueirense, o 17.º colocado na tabela de classificação. O adversário vive momento oposto e não perde há sete jogos no Brasileirão.

O técnico Mano Menezes não fez mistério e confirmou a escalação da equipe cruzeirense. O zagueiro Manoel volta de suspensão e formará a dupla defensiva com Bruno Rodrigo. O volante Lucas Romero venceu a disputa com o argentino Ariel Cabral e continuará entre os titulares.

A baixa fica por conta do lateral-direito Lucas, expulso no empate por 1 a 1 no clássico contra o Atlético Mineiro, na última rodada. Ezequiel será o substituto. Outro desfalque é o meia-atacante Alisson, com dores lombares.