O Cruzeiro perdeu para o Corinthians no meio de semana, mas ainda continua com folga na liderança, com sete pontos à frente do São Paulo (56 a 49), o segundo colocado. E é manter esta vantagem, ou até aumentá-la com a ajuda do rival Atlético, que o time mineiro entra em campo neste domingo contra o Flamengo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Marcelo Oliveira confirmou o retorno de Alisson e deu sinais de que manterá Marlone no time titular, uma vez que o atacante Ricardo Goulart está machucado - teve que ser desconvocado da seleção brasileira e não atuou contra o Corinthians - e Everton Ribeiro defende a equipe comandada por Dunga. O zagueiro Dedé, que cumpriu suspensão, retorna ao time.