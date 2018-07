Cruzeiro encara o líder em busca da sua primeira vitória em casa

O Cruzeiro vem de uma importante goleada sobre a Ponte Preta por 4 a 0, em Campinas (SP), na rodada passada. Resultado que tirou o time da lanterna e da zona do rebaixamento. Para manter a ascensão, a equipe mineira buscará a primeira vitória em casa neste Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11.ª rodada, enfrentará o líder Palmeiras, que vem de uma sequência de seis jogos invicto, com cinco vitórias e um empate.

O técnico português Paulo Bento fechou o último treino antes da partida e não confirmou a escalação. "Sabemos que é uma equipe que gosta de assumir o jogo. Vai nos dar um trabalho difícil. Irá nos obrigar a fazer uma boa organização e em alguns momentos aceitar um domínio deles e nós também tendo nossos momentos de domínio. Defensivamente temos de estar num nível similar ou ainda melhor que o da quarta-feira", disse o treinador.

A tendência é que ele repita a formação com três volantes da última partida, com Riascos e Alisson no ataque. Desta maneira, o time tentará buscar a sua primeira vitória em casa neste Brasileirão.

Até agora, o time tem dois empates, contra América-MG e Figueirense, e duas derrotas, para São Paulo e Flamengo, quando atuou em seus domínios. As três vitórias que tem na competição foram conquistadas fora - contra o Botafogo, em Brasília, o Atlético Mineiro, no estádio Independência, e a Ponte Preta, em Campinas.