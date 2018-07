Cruzeiro encara o São Paulo fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento

O Cruzeiro enfrenta o São Paulo, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, em partida válida pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um só objetivo: se afastar da zona de rebaixamento. Derrotado pelo Botafogo no último domingo por 2 a 0, a equipe mineira soma 29 pontos e tenta fazer o que deveria ter feito em casa: vencer para respirar um pouco mais aliviado na competição.

A equipe precisa também de um bom resultado para chegar embalada no clássico deste domingo contra o arquirrival Atlético Mineiro, no estádio do Mineirão.

O time que entra em campo terá ao menos três modificações em relação ao que foi derrotado pelo Botafogo. Arrascaeta e Ábila, dois dos principais jogadores de frente da equipe, estão suspensos por terem tomado o terceiro cartão amarelo. Rafinha e Willian serão os substitutos para o jogo contra o São Paulo, conforme o técnico Mano Menezes. O comandante do time mineiro vai trocar ainda, mas por opção técnica, Ariel Cabral por Lucas Romero.