Cruzeiro encara Palmeiras como 'jogo da vida' e vê Sassá como alternativa

Com caminhos difíceis na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro aposta tudo na conquista da Copa do Brasil. Com isso, os jogadores de Mano Menezes estão concentrados no segundo duelo das semifinais com o Palmeiras, quarta-feira, no Mineirão, quando o time poderá empatar, pois triunfou na ida, por 1 a 0, no Allianz Parque.

"A gente sabe que o Palmeiras está confiante, mas Copa do Brasil é outro jogo, e a gente também está muito bem. Tenho certeza que a torcida vai bombar o Mineirão. É jogo da nossa vida. Vamos fazer de tudo pra avançar pra final de novo", disse o meia Robinho.

Na vitória sobre o Santos, de virada, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, o técnico Mano Menezes ganhou mais uma opção, pelo menos para a segunda etapa contra o Palmeiras. Sassá participou de sua segunda partida após três meses afastado por causa de lesão e precisou de apenas 45 minutos em campo para marcar um gol.

"Quero voltar a brigar por uma vaga no time", disse o atacante. "Ele já pode jogar um pouquinho mais de 45 minutos. Então, posso escalar no começo ou durante o jogo. É mais uma alternativa", afirmou o treinador.

O Cruzeiro é apenas o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, 14 atrás do líder São Paulo. Na Libertadores, o time perdeu o jogo de idas das quartas de final, frente ao Boca Juniors, em La Bombonera, por 2 a 0.