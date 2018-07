Cruzeiro encara problemas para enfrentar o Palmeiras

O zagueiro é uma baixa inesperada para o técnico Celso Roth, que convocou Rafael Donato para se juntar à delegação celeste. Porém, o mais provável é que Mateus, já acionado em outras ocasiões, assuma a vaga e Rafael Donato fique como opção no banco de reservas.

Léo não poderá participar do jogo porque foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com duas partidas de suspensão devido à expulsão no confronto contra o Figueirense, pela 24.ª rodada. Como já ficou suspenso um jogo, estará novamente à disposição de Celso Roth - absolvido por expulsão na mesma partida - na próxima rodada.

Mais complicada é a situação de Montillo, um dos principais atletas do elenco celeste. O meia deixou o jogo contra o Corinthians ainda no primeiro tempo com dores na coxa e teve confirmada uma lesão muscular que o deixará fora dos gramados por tempo ainda indeterminado. Ele deve ser substituído por Souza, que já cumpriu a função em outras ausências do argentino.