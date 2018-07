Cruzeiro encara Tombense para garantir as vantagens da liderança do Mineiro O Cruzeiro encara o Tombense neste domingo, a partir das 16h, no Mineirão, em busca da oitava vitória no Campeonato Mineiro. Como atualmente a equipe ocupa a primeira colocação, um triunfo neste domingo faria o Cruzeiro assegurar de vez a liderança da fase classificatória do Estadual.