Cruzeiro enfrenta a Chapecoense no Sul pelo Brasileirão

O Cruzeiro visita a Chapecoense nesta quarta-feira, às 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 12.ª rodada, em busca da terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O time mineiro vem de um 2 a 1 em cima do líder Palmeiras e de um 4 a 0, em Campinas (SP), sobre a Ponte Preta. Os resultados tiraram a equipe da zona de rebaixamento e a mandaram para a 14.ª posição com 14 pontos. Se vencer novamente poderá já começar a sonhar com um G4. O Corinthians, o quarto colocado, tem 19 pontos.

Para a partida, o técnico português Paulo Bento não contará com o meia-atacante Alisson, com dores na coxa direita. Élber, recuperado de lesão e que voltou a ser relacionado, deve ser o substituto. Na zaga, o treinador não terá Bruno Rodrigo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fabrício Bruno e Léo disputam quem fará companhia a Bruno Viana. O meia uruguaio Arrascaeta está confirmado. Principal destaque da equipe nesta ascensão, o atleta vive seu melhor momento no Cruzeiro. No Brasileirão, é responsável por três assistências e artilheiro da equipe com quatro gols.

"Não sou de fazer muitos gols. Mas tenho tido oportunidades e já fiz oito (na temporada). Minha intenção é ajudar o grupo", declarou. "Agora, vamos tentar vencer a terceira partida consecutiva, algo que não conseguimos ainda. Estamos preparados psicologicamente e fisicamente", completou.