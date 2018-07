Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta e busca regularidade Na oitava posição do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta a partir das 21 horas desta quinta-feira com esperança de manter uma regularidade que não teve ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. No entanto, após nova derrapagem diante do Palmeiras no último sábado, a equipe mineira ainda tem uma série de desfalques para a partida da 33.ª rodada, que será realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.