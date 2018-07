Cruzeiro enfrentará Atlético-MG no Parque do Sabiá O Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira que fará o clássico com o Atlético Mineiro, no dia 24 de outubro, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. A partida terá apenas a presença da torcida cruzeirense, conforme definiu acordo entre os clubes antes do jogo do primeiro turno - que teve apenas atleticanos.