Cruzeiro ensaia uma formação mais ofensiva diante do Bahia

SETE LAGOAS - O segredo é a principal arma adotada pelo técnico Joel Santana para o jogo que o Cruzeiro faz neste domingo, contra o Bahia, a partir das 18h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Mas ele deu um indicativo de que, para a partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Roger pode voltar ao time titular.

Para o restante da formação, o técnico cruzeirense não deve ter muitos problemas, pois tem à disposição a maior parte da equipe. Na defesa, Léo retorna após se recuperar de lesão e forma dupla com Naldo, ocupando a vaga de Gil, que está suspenso. Os laterais Vítor e Gilberto - outro que se recuperou de contusão - também estão confirmados na equipe titular.

No ataque, com Thiago Ribeiro impedido de jogar por causa de suspensão, o paraguaio Ortigoza deve formar dupla com Wallyson. Assim, a maior dúvida é mesmo no meio-de-campo. Caso Roger seja confirmado entre os titulares, Joel Santana terá que sacar Fabrício ou Leandro Guerreiro.

Assim, com a provável entrada de Roger, o Cruzeiro teria uma formação mais ofensiva. Mesmo porque, o time precisa da vitória neste domingo, diante do Bahia, para manter se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão - está com 12 pontos.

Bahia. No time baiano, que está ainda mais ameaçado pelo rebaixamento (10 pontos), o técnico René Simões terá a volta neste domingo de seus dois principais jogadores. O meia Carlos Alberto, recuperado de lesão que o afastou por três rodadas, e o atacante Jobson, que não pôde jogar contra o Botafogo por restrição contratual, estão confirmados.

Foi com os dois jogando juntos, puxando os contra-ataques, que o Bahia conquistou as duas vitórias que têm na competição, ambas jogando longe de Salvador - 1 a 0 sobre o Fluminense, no Rio, e 2 a 0 contra o Atlético-PR, em Curitiba. Assim, a esperança é repetir a dose em Sete Lagoas.

René Simões espera que, a partir de agora, consiga manter a formação que mais tem dado resultados à equipe. Nas nove primeiras rodadas, ele não conseguiu repetir a mesma escalação. "É difícil achar a química certa. E, quando você descobre e não pode repetir, complica bastante", lamentou o treinador.

Ainda não será nesta rodada, porém, que o "time ideal" de René Simões vai a campo. O volante Marcone, suspenso, desfalca a equipe - Hélder entra na posição. A boa notícia é a recuperação do volante Diones, que havia sido vetado pelos médicos do clube no início da semana, mas se recuperou e vai jogar.

CRUZEIRO - Fábio; Vítor, Léo, Naldo e Gilberto; Fabrício, Marquinhos Paraná, Roger (Leandro Guerreiro) e Montillo; Wallyson e Ortigoza. Técnico: Joel Santana.

BAHIA - Marcelo Lomba; Jancarlos, Paulo Miranda, Titi e Ávine; Fahel, Diones, Hélder e Carlos Alberto; Jobson e Júnior. Técnico: René Simões.

Árbitro - Elmo Alves Resende Cunha (GO). Horário - 18h30. Local - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).