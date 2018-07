Cruzeiro entra em acordo com o Real Madrid e anuncia permanência de Lucas Silva

O Cruzeiro entrou em acordo com o Real Madrid e anunciou nesta terça-feira a permanência do volante Lucas Silva. Após o contrato do jogador vencer no último sábado, ele assinou um novo vínculo de empréstimo por mais uma temporada, ou seja, ficará até o fim de junho de 2019 no time mineiro.

A confirmação do acordo foi anunciada pelo clube mineiro em seu perfil oficial no Twitter no início da tarde desta terça, depois de as tratativas com os espanhóis serem finalizadas pela manhã.

O Cruzeiro manteve conversas com o Real Madrid pela manutenção do volante por algum tempo. A princípio, o clube espanhol queria emprestá-lo para outro time da Europa, mas apenas o Celta de Vigo, também da Espanha, se interessou pelo jogador. A vontade de ficar do volante foi decisiva para sua continuidade na Toca da Raposa.

Lucas Silva estava em Belo Horizonte mas, por decisão da comissão técnica, ele estava treinando em separado aguardando o desfecho da negociação. Com a sua permanência oficializada, o jogador volta aos trabalhos com os demais companheiros.

Cria da base cruzeirense, o jogador de 25 anos despertou o interesse do atual campeão da Liga dos Campeões após as atuações de destaque com a camisa cruzeirense em 2013 e 2014, anos em que o Cruzeiro conquistou o Campeonato Brasileiro. Ele foi vendido em janeiro de 2015 por 15 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação da época) e firmou contrato com o Real até junho de 2020.

Entretanto, o volante teve pouco espaço e não conseguiu se firmar no Real Madrid. Depois de uma temporada emprestado ao Olympique de Marselha, da França, Lucas Silva voltou ao clube que o revelou no começo de 2017. Desde então, ele disputou 55 jogos e balançou a rede em duas oportunidades. No total, ele tem 148 partidas com a camisa do time mineiro, e seis gols.

Além das conquistas nacionais, Lucas Silva também tem em seu currículo dois troféus do Campeonato Mineiro - 2014 e 2018 - além de uma Copa do Brasil, vencida no ano passado.