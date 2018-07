Cruzeiro entra em campo em BH com o coração dividido

O Cruzeiro recebe o Criciúma neste domingo, 9, a partir das 19h30, no Mineirão, com o coração dividido. Na quarta-feira, começa a disputa da final da Copa do Brasil contra o rival Atlético-MG. Mas, antes disso, também precisa da vitória neste jogo da 33ª rodada do Brasileirão, para manter a vantagem na liderança da competição.

O técnico Marcelo Oliveira não quis adiantar a definição do time que entrará em campo diante do Criciúma. Na retomada dos trabalhos após a suada classificação para a final da Copa do Brasil em cima do Santos, ele optou por exigir mais só dos reservas, enquanto os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo.

Marcelo Oliveira, no entanto, já deu a entender que pretende escalar uma equipe forte para o compromisso deste domingo, com a possibilidade de titulares que porventura sejam poupados permaneçam como opção no banco de reservas.

Apesar da situação do adversário, que está na lanterna e tem apenas 30 pontos - menos da metade dos 64 pontos do Cruzeiro -, a time mineiro sabe que o Criciúma pode criar problemas. Por isso, a ordem cruzeirense é ter atenção total, deixando para pensar depois no clássico com o Atlético-MG.

De qualquer maneira, Marcelo Oliveira será obrigado a fazer modificações. Duas delas, do volante Lucas Silva e do atacante Marquinhos, vão ocorrer por causa de suspensão. O zagueiro Dedé também é ausência certa neste domingo, pois ele teve confirmado um edema no joelho que já o tirou do confronto com o Santos.

Por outro lado, o time deve ter o retorno do lateral Mayke na defesa, já que ele não atuou contra o Santos justamente pelo desgaste físico. E, pelo mesmo motivo, Marcelo Oliveira pode optar por poupar, por exemplo, o meia Everton Ribeiro, que deixou o campo na última quarta-feira por causa do cansaço em todos os últimos compromissos.