Cruzeiro espera casa cheia no jogo decisivo

O Cruzeiro entra na última rodada do campeonato ocupando a terceira colocação, com 66 pontos, um a menos do que o Corinthians e dois atrás do Fluminense. Assim, mantém a esperança de título. Mas, para chegar lá, precisa também fazer a sua parte no domingo: derrotar o Palmeiras na Arena do Jacaré, onde tem mandado seus jogos no Brasileirão.

"Tomara que a Arena esteja lotada para a gente comemorar. Vamos para a última rodada esperando mesmo a derrota das outras equipes e, principalmente, fazer a nossa parte dentro de casa. Estamos motivados, acreditando na vitória e no título", disse o zagueiro Léo, pedindo o apoio do torcedor cruzeirense para o jogo decisivo do campeonato.

A venda dos ingressos para o jogo Cruzeiro x Palmeiras começa a ser feita apenas na quinta-feira. Ao todo, serão colocados 18 mil bilhetes à disposição do torcedor, sendo que as arquibancadas custam R$ 30,00 e as cadeiras especiais saem por R$ 50,00.