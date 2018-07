Cruzeiro espera confronto com caráter decisivo no Sul Com a liderança garantida pelo menos nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, já definiu na última sexta-feira o time que entrará em campo neste domingo contra o Internacional. A equipe tem dois desfalques importantes para a partida pela 24.ª rodada, marcada para as 18h30 no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), e o treinador esperta um confronto com "caráter decisivo", apesar da confiança em nova vitória.