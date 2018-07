Cruzeiro espera confronto difícil diante do Vasco na Arena do Jacaré

BELO HORIZONTE - Os jogadores do Cruzeiro revelaram preocupação nesta sexta-feira com o time do Vasco, adversário deste domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). O time mineiro apresenta um retrospecto negativo neste ano diante do técnico Paulo César Gusmão, com um empate e uma derrota - contra o Ceará, então comandado pelo atual treinador do Vasco.

Veja também:

Cuca se apega à fé pelo título do Brasileirão

Fabrício não treina, mas vai para o jogo

"Sabemos que o PC é um excelente treinador, que monta boas equipes, tem jogadores de qualidade que vem fazendo bons jogos. Mas esperamos também fazer um bom jogo contra o Vasco e sair com a vitória. Queremos sair com os três pontos, seja como for", avaliou o zagueiro Léo.

O lateral-esquerdo Diego Renan espera contar com o apoio da torcida para superar PC Gusmão neste ano, depois dos dois tropeços fora de casa. "Enfrentamos o PC Gusmão lá no Ceará e depois quando ele estava no Vasco, lá no Rio de Janeiro. E está na hora de vencer. Jogando em casa, com o apoio do torcedor é a hora de vencer para darmos continuidade na luta pelo título", pregou.

O Cruzeiro ocupa a terceira colocação da tabela, com 60 pontos, três a menos que o líder Corinthians. Sem maiores pretensões no campeonato, o Vasco busca apenas confirmar sua vaga na próxima Copa Sul-Americana.