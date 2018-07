Cruzeiro espera contar com Thiago Ribeiro em decisão O Cruzeiro inicia nesta terça-feira a sua preparação para a finalíssima do Campeonato Mineiro, que será disputada no domingo, em Sete Lagoas, sob a expectativa de ganhar um importante reforço para o duelo com o Atlético. Fora da primeira partida da decisão, o atacante Thiago Ribeiro está em fase final de recuperação de uma lesão.