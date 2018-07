Cruzeiro espera jogo difícil contra Guarani

"É uma equipe que vem motivada, está com o mesmo número de pontos do que a gente. Subiu agora para a Primeira (Divisão) depois de bastante dificuldade. Já tive várias oportunidades de jogar lá. É um jogo sempre difícil e temos que buscar a vitória, claro que com inteligência, porque queremos permanecer entre os quatro e atingir a meta de pontos que colocamos", disse o atleta.

Fábio afirmou que a defesa cruzeirense deverá ficar atenta com o atacante Roger, autor do primeiro gol do Guarani no empate em 2 a 2 com o Atlético-PR, na última rodada. "O Roger é um atacante forte, que gosta bastante de bolas alçadas na área", disse o goleiro.

Antes da partida contra o Guarani, o treinador Adilson Batista promoveu neste sábado, em Atibaia, um "rachão". O técnico ainda não garantiu a presença de Jonathan no duelo. O lateral-direito ainda sente dores na coxa esquerda. Caso seja vetado pelo departamento médico, o volante Elicarlos deverá ser improvisado na posição. O certo mesmo é a ausência de Gilberto, que está em Curitiba na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da África do Sul.