Cruzeiro espera jogo 'difícil' contra o Villa Nova Apesar do favoritismo do Cruzeiro, Marcelo Oliveira espera um duelo "difícil" e de "muita competição" contra o Villa Nova, sábado, fora de casa, em rodada do Campeonato Mineiro. Para o treinador, as dimensões reduzidas do estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, poderão ser um obstáculo para o time cruzeirense.