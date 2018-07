Cruzeiro espera ter mais tranquilidade para próximos jogos Com Deivid suspenso, o Cruzeiro foi dirigido na sua despedida da Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio, pelo auxiliar técnico e também ex-jogador Pedrinho. E ele gostou do que viu no triunfo por 2 a 1, de virada, no Mineirão, na noite de quarta, minimizando até a oscilação da equipe, provocada, na sua visão, pela utilização de um time formado basicamente por reservas.