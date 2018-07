Cruzeiro 'esquece' Atlético-MG e pensa no Campeonato Brasileiro

A cinco jogos do fim do Brasileirão, o técnico Marcelo Oliveira afirmou que o Cruzeiro precisa "esquecer" a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, na primeira partida da final da Copa do Brasil, para se concentrar em pontuar neste domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro. E, para isso, o time mineiro deve entrar em campo com praticamente todos os titulares que estão disponíveis, a partir das 17 horas, pela 34ª rodada do campeonato.

A defesa cruzeirense estará desfalcada do lateral-direito Mayke e do zagueiro Léo, que estão suspensos. Para o lugar do primeiro, Marcelo Oliveira já adiantou que vai escalar Ceará "de forma bem natural". Já a vaga na zaga deve ficar com Manoel. E o técnico também tem uma dúvida no sistema defensivo, pois o lateral-esquerdo Egídio levou uma pancada no último domingo contra o Criciúma e ainda não está totalmente recuperado. Caso ele não tenha condição de jogar, entra Samudio, como já aconteceu diante do Atlético-MG na quarta-feira.

O resto do time, segundo o técnico, terá a base do grupo que vem atuando. Marcelo Oliveira adiantou apenas a possibilidade de acionar o meia-atacante Marquinhos para poupar Willian ou Ricardo Goulart. "Vou observar o desgaste dos jogadores. Possivelmente vamos usar o Marquinhos porque ele está muito bem e descansado. É jogo decisivo. Vamos fortes lá para buscar o resultado", disse.

O Cruzeiro lidera o Brasileirão com 67 pontos, quatro a mais que o segundo colocado São Paulo, que tem uma partida a mais. Mas a equipe mineira atua dividida, já que precisa reverter no próximo dia 26 a vantagem obtida pelo arquirrival Atlético-MG na final da Copa do Brasil. Marcelo Oliveira garantiu, porém, que tenta não desviar a atenção cruzeirense.

"Temos que esquecer esse jogo (da Copa do Brasil). Estamos próximos e precisamos concretizar", disse Marcelo Oliveira, referindo-se ao título do Campeonato Brasileiro. "O negócio é não olhar para trás, nem para o oponente que está chegando (perto). Vamos olhar para o nosso próximo adversário. O que passou, passou. E o importante é o que vem pela frente", acrescentou.