Cruzeiro esquece concorrentes para sonhar com título

Embora esteja dois pontos atrás do líder Fluminense a duas rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro segue confiante de que pode ganhar o título. E para não tornar esse objetivo ainda mais difícil do que ele já é, os jogadores do time mineiro estão adotando o foco apenas em si próprios para não sofrerem com as desilusões que poderão ser provocadas pelos jogos de Corinthians e Fluminense, que atuarão simultaneamente nos dois últimos confrontos.

"O jogo contra o Flamengo é muito difícil, porque ele ainda não está totalmente livre do rebaixamento. Eu não quero ficar pensando no Fluminense, nem no Corinthians, eu quero pensar no Cruzeiro, em vencermos o Flamengo e depois o Palmeiras. Assim vamos somar mais seis pontos, chegar aos 69 no campeonato, e no dia cinco (de dezembro, data da última rodada), o que tiver que acontecer vai acontecer, o time que merecer ser campeão, será. Se for o Cruzeiro, nós vamos comemorar bastante, porque fizemos uma grande temporada e o time merece muito esse título por tudo que fez", afirmou o atacante Thiago Ribeiro, em entrevista publicada pelo site oficial do Cruzeiro.

Em seguida, o jogador reforçou a necessidade de o Cruzeiro só pensar em cumprir a sua obrigação de ganhar as suas duas últimas partidas no campeonato. "Eu procuro me apegar na nossa parte, temos mais dois jogos e só podemos fazer algo neles, que é vencer. Não podemos interferir nos jogos dos concorrentes. Vamos tentar vencer esses dois jogos e ver o que acontece no final", reforçou.

O Cruzeiro tem 63 pontos, um a menos do que o vice-líder Corinthians e dois que o líder Fluminense. No próximo domingo, o time enfrenta o Flamengo, em Volta Redonda, antes de receber o Palmeiras, no dia 5 de dezembro, em Sete Lagoas, pela última rodada do Brasileirão.