Cruzeiro estende contrato de jovem volante até 2021

Pensando no futuro, a diretoria do Cruzeiro renovou nesta segunda-feira o contrato do jovem volante Nonoca, de apenas 19 anos. O jogador, que já disputou nove partidas pelo time profissional, estendeu o vínculo até 4 de outubro de 2021.

Nonoca é uma das apostas do clube mineiro para as próximas temporadas. Revelado pela equipe, ele foi promovido ao time principal no começo deste ano. E vem ganhando chances pontuais por parte do técnico Mano Menezes. Integrado ao grupo principal, participou da conquista da Copa do Brasil, no mês passado.

Trata-se da terceira renovação seguida anunciada pelo clube. Nos últimos dias, a diretoria estendeu os vínculos do meia Rafinha e do goleiro Lucas França. O primeiro tinha contrato até junho do ano que vem. Agora permanecerá no clube até o fim de 2018. E França renovou até o fim de 2021.